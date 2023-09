Portogruaro, trovato in strada con una trauma alla testa: morto a 18 mesi

La tragedia ieri sera, indagano i carabinieri. C'è l'ipotesi di un'auto pirata

VENEZIA – Un bambino di 18 mesi è morto in ospedale dopo essere stato trovato agonizzante in strada, poco lontano da casa, con un ematoma alla testa per un grave trauma, forse l’esito di un incidente. E’ successo ieri a Portogruaro (Venezia).

I carabinieri stanno lavorando alla ricostruzione della tragedia. A scoprire il piccolo, agonizzante, sarebbe stata la mamma. Una delle ipotesi è che si sia allontanato senza essere visto fino ad arrivare alla strada e qui possa essere stato investito da un’auto, poi fuggita. Da escludere che si possa essere ferito da solo, così come sono escluse altre ipotesi dolose, come i maltrattamenti.