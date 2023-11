Poste assume magazzinieri e postini, serve il diploma: requisiti e domanda

C'è tempo fino al 19 novembre 2023

1' DI LETTURA

ROMA – Poste Italiane assume. L’azienda cerca portalettere e addetti allo smistamento con contratto a tempo determinato. C’è tempo fino al 19 novembre 2023 per presentare la candidatura.

Poste assume, ecco dove

Poste ricerca portalettere nelle sedi di Aosta, Belluno, Bolzano, Firenze, Lecco, Livorno, Lucca, Pistoia, Siena, Sondrio, Trento, Venezia, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli. Per quanto riguarda gli addetti allo smistamento, invece, l’azienda cerca personale per un’esperienza operativa in ambito logistica, nelle sedi di Bologna, Padova, Venezia.

I requisiti

Per i portalettere, i requisiti richiesti sono: diploma di scuola media superiore o diploma di laurea, anche triennale; patente di guida in corso di validità idonea per la guida dei mezzi aziendali; per la sola provincia di Bolzano è necessario essere in possesso del patentino del bilinguismo. Agli addetti allo smistamento, invece, è richiesta la disponibilità a lavorare su turni notturni.

Come presentare la domanda

Per presentare la domanda bisogna collegarsi al sito delle Poste, nella sezione “Lavora con noi”, e cercare l’annuncio relativo ai portalettere e quello per gli addetti allo smistamento.

Concorsi e lavoro, tutte le ultime notizie