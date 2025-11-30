Nuovo fine settimana di lavoro serrato per prevenire incidenti o reati

CATANIA – Come ogni fine settimana, anche questo weekend di novembre è stato caratterizzato da un articolato servizio di controllo interforze. L’obiettivo è garantire il sereno svolgimento della movida in centro storico. E, in particolare, nelle zone maggiormente frequentate da cittadini e turisti, nei pressi di locali ed attività di ritrovo.

La Questura ha dispiegato un articolato dispositivo in zona centro, coordinato da un Ufficiale di pubblica sicurezza della polizia. Gli agenti si sono avvalsi anche di pattuglie della Guardia di Finanza, della Polizia Locale e dell’Esercito Italiano. Esercito che è impiegato nell’operazione “Strade Sicure”, oltre che del supporto operativo della Polizia Scientifica.

Le vie del centro

Sono stati realizzati presidi e posti controllo in piazza Bellini, via Sangiuliano, via Coppola, piazza Scammacca, via Vittorio Emanuele II, via S. Filomena, via Gemmellaro, piazza Università, piazza Stesicoro.

Complessivamente, nel corso della sera e della notte, sono state identificate dalle pattuglie poste a disposizione della sala operativa della Questura 290 persone. 72 hanno precedenti penali. Sono stati controllati 180 veicoli, tra auto e moto.

Le multe per infrazioni al codice della strada

In merito ai controlli stradali, sono state rilevate 8 infrazioni al Codice della Strada. 3 per assenza della copertura assicurativa e 5 per guida di ciclomotore senza il casco protettivo. Di conseguenza, 3 auto sono state sottoposte a sequestro amministrativo e 5 ciclomotori a fermo amministrativo.

Le pattuglie appiedate hanno presidiato le aree pedonali del centro al fine di evitare l’accesso di mezzi a due ruote. Hanno garantito la sicurezza dei pedoni e dei clienti delle attività commerciali, e effettuato diversi controlli di gruppetti di giovani. Questo anche con la finalità di prevenire e contrastare il fenomeno dell’uso di droghe e dell’abuso di sostanze alcoliche.

I controlli ai negozi

Il dispositivo interforze, coordinato dalla Polizia di Stato, si è concentrato anche sui controlli amministrativi. Anche in alcune attività commerciali, l’obiettivo è il rispetto delle norme in materia di legislazione di pubblica sicurezza.

Sono stati effettuati controlli amministrativi nei confronti di tre attività commerciali ubicate nel centro storico. In particolare, il titolare di un’attività ristorativa di via Garibaldi è stato sanzionato dalla Polizia Locale- reparto annona per la mancata esposizione della licenza.

Nove posteggiatori abusivi multati

Continua senza sosta la particolare attenzione rivolta dalla Polizia di Stato al fenomeno dei parcheggiatori abusivi. In totale ne sono stati fermati e sanzionati 9. Uno è di Augusta e uno di Belpasso. Gli agenti hanno sequestrato le somme illecitamente guadagnate.

In particolare, si tratta di un 47enne in via Mulino Santa Lucia. Una 46enne in piazza Borsellino, un 38enne in via Raffineria, un 32enne in piazza Manganelli. E ancora: un 64enne in piazza Majorana, un 47enne, un 37enne, un 26enne e un 24enne in via Dusmet.

Posteggiatori abusivi: anche 5 denunce

Nei confronti di cinque di loro i poliziotti hanno proceduto anche alla denuncia in stato di libertà, per la violazione del Dacur. E’ il provvedimento con il quale il Questore di Catania ha fatto loro divieto di stazionare nelle zone in cui stati sorpresi più volte a lavoare.

Nei confronti del 26enne, originario di Augusta, e del 37enne, originario di Belpasso, entrambi fermati in via Dusmet, si è proceduto alla denuncia per inosservanza del divieto di ritorno nel comune di Catania.

I controlli dei carabinieri

Analoghi controlli sono stati svolti dall’Arma dei Carabinieri, che ha impiegato equipaggi della Compagnia di Piazza Dante e del Nucleo Radiomobile di Catania. È stato messo in campo un dispositivo composto da pattuglie dinamiche, militari a piedi e Carabinieri con etilometro e drug-test, impegnati in posti di controllo lungo le vie a maggiore affluenza.

Tali controlli sono stati effettuati nell’area del centro storico e, in particolare, in Piazza Federico di Svevia, Piazza Currò, Largo Rosolino Pilo e zone limitrofe, dove i militari dell’Arma sono stati impegnati in un’azione di prevenzione e contrasto ai fenomeni di criminalità diffusa, tra cui lo smercio e la diffusione di droga tra i giovani e i reati predatori, nonché alla guida in stato di alterazione e a quelle condotte irrispettose del decoro urbano, come la sosta selvaggia nei pressi dei siti storici o in quelli di maggiore aggregazione.

In totale, sono state identificate 124 persone e controllati 63 veicoli, dei quali 11 sono stati sottoposti a sequestro o fermo amministrativo.

Multe per 16 mila euro

Per quanto riguarda la verifica del rispetto delle regole del Codice della Strada sono state effettuate 20 contestazioni, per un importo complessivo di oltre 16.000 euro, con la decurtazione di 24 punti patente.

In particolare, 3 catanesi sono stati sanzionati amministrativamente per “guida senza patente poiché mai conseguita”, 1 per incauto affidamento del veicolo e 1 per uso del cellulare alla guida.

L’azione di contrasto, in particolare, oltre ai divieti di sosta e sosta sulle strisce pedonali, ha prevalentemente colpito quei comportamenti irresponsabili di guida, che maggiormente possono mettere a repentaglio l’incolumità degli utenti della strada, come la guida col cellulare; tra le varie sanzioni anche 4 per mancanza di copertura assicurativa e 1 per mancanza della revisione.

Un soggetto è stato contravvenzionato per aver percorso una strada urbana in controsenso e, successivamente, parcheggiato il mezzo sulle strisce pedonali. Infine, è stata sequestrata un’autovettura ai fini della confisca in quanto il proprietario la utilizzava nonostante un fermo amministrativo in atto per mancanza di copertura assicurativa.

Nessun automobilista ubriaco

Riguardo ai servizi di prevenzione del fenomeno della guida sotto l’effetto di alcool e stupefacenti, è stata organizzata una serie di posti di controllo nel centro storico da parte di diverse pattuglie del Nucleo Radiomobile. All’esito delle verifiche con l’etilometro, che hanno interessato 21 conducenti (di cui nessuno nella fascia d’età tra i 18 ed i 22 anni, 6 in quella tra i 23 e 27 anni, 2 in quella tra i 28 ed i 32 anni ed il resto oltre i 32 anni), non sono state riscontrate violazioni.

Nel complesso, tali attività, attraverso la capillare presenza delle pattuglie dell’Arma, hanno garantito il sereno svolgimento della movida notturna da parte dei turisti e cittadini, tra cui molti giovani e minorenni, che in numerosi affollano il centro storico di Catania, impedendo, tra l’altro, il parcheggio indiscriminato dei veicoli, soprattutto scooter o minicar, o la guida pericolosa di motocicli e auto.

Il bilancio: nessun disordine

In merito all’attività antidroga sono stati effettuati, nelle aree adiacenti a Piazza Duomo, controlli da parte delle pattuglie dei motociclisti, finalizzati alla ricerca di sostanze stupefacenti, armi od oggetti atti ad offendere.

In generale, grazie all’attività preventiva dinamica e ai presidi fissi posti in essere, volti a impedire la commissioni di qualsivoglia forma di illegalità diffusa, non sono stati registrati disordini nello svolgimento della movida notturna.