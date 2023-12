Povertà educativa, da SumUp e Kala Onlus un progetto solidale a Palermo

Le donazioni saranno utilizzate per supportare tante famiglie

PALERMO – SumUp organizza in tutta Europa una lotteria benefica fra i suoi dipendenti per sostenere i progetti di Kala Onlus rivolti alle famiglie bisognose del quartiere Albergheria/Ballarò a Palermo. La donazione raccolta sarà raddoppiata dall’azienda.

Le donazioni saranno utilizzate per supportare famiglie prive di una rete di sostegno e contrastare la povertà educativa. Fra le attività che saranno finanziate: l’acquisto di giocattoli e materiali scolastici, la ristrutturazione di una ludoteca all’interno dell’istituto comprensivo Verga-Nuccio, l’organizzazione di attività ludiche e formative per oltre 40 bambini del quartiere fra i 6 e i 10 anni.

“Ballarò è un quartiere molto periferico”

Marc Christ, co-founder di SumUp, dice in merito: “Con questa iniziativa benefica, che coinvolge i dipendenti di tutta Europa, SumUp intende ribadire il proprio supporto di azienda internazionale al territorio siciliano e, in particolare, alla città di Palermo: per questo abbiamo scelto di lavorare a fianco di Kala Onlus”.

Rosita Marchese, presidente di Kala Onlus, afferma: “La nostra associazione è impegnata quotidianamente in prima linea per fare fronte alla dilagante povertà educativa e quella economica in un quartiere di Palermo che, seppur centrale, è molto periferico. Ricevere il sostegno di SumUp per noi è molto importante”.