Precari da stabilizzare a Borgetto: “L’amministrazione ci convochi subito”

La nota di Gianluca Cannella: "Servono risposte urgenti"

“I circa 60 lavoratori a tempo determinato del comune di Borgetto, nel Palermitano, devono essere stabilizzati: chiediamo all’Amministrazione comunale di convocare con urgenza i sindacati per definire un percorso che consenta loro di uscire dal precariato. Siamo preoccupati dal silenzio del Comune sulla vertenza che vede questi lavoratori da troppo tempo in un limbo contrattuale e senza una certezza di stabilizzazione. Non c’è tempo da perdere, la vicenda va sbloccata subito”. Lo dice Gianluca Cannella, segretario provinciale del sindacato Csa-Cisal.