Il vincitore è Lorenzo Tondo. Tutti i premi e la data della cerimonia di consegna

Lorenzo Tondo, corrispondente del quotidiano britannico The Guardian ha vinto il premio cronista dell’anno 2026 organizzato dal Gruppo cronisti siciliani con Assostampa e l’Ordine dei giornalisti di Sicilia. Ma i giornalisti premiati sono tanti altri: Silvio Schembri per la tv, Salvo Ricco per l’economia, per la cronaca web, Noemi La Barbera per la cronaca web, Sebastiano Caspanello per la cronaca bianca, Alessandro Fucarini per la fotografia.

E ancora, premio alla carriera per Nino Rizzo Nervo, direttore della Gazzetta del Sud, premio inchieste a Salvo Palazzolo, premio cronaca nera a Ignazio Marchese e premio cronaca giudiziaria a Concetta Rizzo. Assegnate anche le targhe intitolate ai maestri del giornalismo siciliano e tra le novità di questa edizione quella per “cultura e spettacoli” e l’intitolazione di quelle per l’economia e per la televisione ai colleghi Angelo Meli e Natale Bruno.

A quanto ammontano i premi in denaro

Per la sezione premi in denaro sul bando “Le occasioni di riscatto nelle periferie geografiche ed esistenziali delle città: la marginalità che diventa motore di cambiamento” i riconoscimenti vanno a Michela Iaccarino de “Il Fatto Quotidiano”, prima classificata, Rosaura Bonfardino di “Palermo Today” seconda e terzo Jerry Italia collaboratore per Repubblica, Antenna Sicilia, Telecolor e responsabile di redazione per TeleGela. Grazie al sostegno di Assostampa Sicilia i premi in denaro ammontano rispettivamente per il primo, secondo e terzo a 1.000, 500 e 250 euro.

Il premio per cultura e spettacoli è stato assegnato a Simonetta Trovato. La giuria ha inoltre assegnato le targhe speciali ai colleghi Massimo Pullara, Marina Pupella, Bianca Giammanco e Carmelo Maiorca. Un riconoscimento sarà assegnato ai colleghi che si sono impegnati nei Circoli della stampa in Sicilia: Paolo Di Marco (Enna), Simona Arena (Messina), Mariza D’Anna (Trapani), Marilisa Della Monica (Agrigento) e Prospero Dente (Siracusa).

Sette pergamene per i colleghi scomparsi nel 2026

La cerimonia di consegna, venerdì 26 giugno alle 19 al Glam Hotel di Mondello, sarà condotta da Riccardo Arena e Giovanna Cirino. Saranno presenti la segretaria generale della Fnsi Alessandra Costante ed il segretario aggiunto Claudio Silvestri.

Nel corso della cerimonia, saranno consegnate sette pergamene per ricordare i colleghi scomparsi nel 2026. Subito dopo la cerimonia, alle 21, la Festa del Giornalismo siciliano e del Circolo della stampa nella zona piscina del Glam hotel di Mondello, via Gallo 22.