Premio Nobel per la Pace 2025 assegnato a Maria Corina Machado

ROMA (ITALPRESS) – Il Comitato Norvegese per il Nobel ha deciso di assegnare il Premio Nobel Per LaPace 2025 a Maria Corina Machado, leader delle forze democratiche del Venezuela. Il premio “per il suo instancabile lavoro nella promozione dei diritti democratici del popolo venezuelano e per la sua lotta per raggiungere una transizione giusta e pacifica dalla dittatura alla democrazia”. Negli ultimi giorni era stato fatto anche il nome di Donald Trump, tra i papabili vincitori, per via degli sforzi compiuti dal presidente americano per portare la pace in Medio Oriente e tra Russia e Ucraina.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).