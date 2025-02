Presentato alla Mondadori di Catania il libro di Alfredo Zaccà

Si è svolta presso la libreria Mondadori di Catania la presentazione del libro La musica della salute-Come sviluppare le proprie potenzialità latenti di Alfredo Zaccà per i tipi della casa editrice Algra. Dopo l’introduzione dell’editore, Dott. Alfio Grasso, è seguita la relazione della dottoressa Adele D’Anna, psicoterapeuta ed esperta in formazione e supervisione nelle comunità terapeutiche, che ha illustrato le tecniche di musicoterapia presenti nel libro e le capacità della musica di dare benessere.

Apprezzato l’intervento dal pubblico del Prof. Enrico Branca, direttore del corso triennale di musicoterapia, che si rifà alla scuola di Matteo Lorenzetti, dove si sono diplomati gli operatori di musicoterapia, fra cui l’autore Zaccà.

Nel dialogo, l’autore, ha anche evidenziato con riferimenti scientifici, il meccanismo del funzionamento del sistema limbico che regola le emozioni attraverso il nucleus accumbens, sul quale agire, così come spesso avviene con l’effetto placebo, con adeguate tecniche per il ripristino di un equilibrio interiore, condizione indispensabile per il benessere psicofisico. A tal proposito l’autore ha citato alcune esperienze, con risultati apprezzabili in casi di alterazione dell’umore con complicanze depressive.