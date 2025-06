Presentato il recital-evento Santa Rosalia-Libera di essere libera

Lagalla: "Sarà un Festino innovativo"

PALERMO – È stato presentato stamani Santa Rosalia-Libera di essere libera il recital evento che si svolgerà il 10 luglio nel sagrato della Cattedrale a Palermo, e che apre il 400+1 Festino di Santa Rosalia.

Si tratta di un evento promosso dal Comune di per un’idea del regista palermitano Ugo Bentivegna, dello storico Filippo Sapienza e dell’artista Gio’ Di Tonno, che ne ha composto le musiche. Il movimento scenico e coreografico è curato da Simona Di Marco Berardino. Un’iniziativa che introdurrà a un Festino tutto palermitano frutto della collaborazione tra due realtà: Terzo Millennio, che curerà la produzione e messa in scena dello spettacolo e Odd Agency, a cui è affidata la direzione artistica.

Protagonista del recital è la storia di Santa Rosalia, amatissima dai tanti fedeli palermitani e, ormai, nota in tutto il mondo.

“Il 14 luglio assisteremo ad un racconto inedito di bellezza che, sulla scorta del successo dello scorso anno, riconosciuto anche attraverso il premio Bea world 2024, coinvolgerà gli spettatori in un suggestivo percorso crossmediale”, spiega il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

“Possiamo anticipare che sarà un Festino innovativo perché userà linguaggi e strumenti inediti che faranno convivere teatro, musica, arti visive, videomapping, ologrammi, suono immersivo, proiezioni architetturali e installazioni luminose – ha detto il sindaco Roberto Lagalla – Siamo certi che i palermitani, protagonisti di questo percorso, saranno coinvolti positivamente dalle novità che introdurremo quest’anno e che portano la firma di creativi, artisti e maestranze locali d’eccellenza che ci onora poter coinvolgere per un evento che porta la città di Palermo oltre i confini nazionali”.

Domani in occasione del concerto in ricordo della prima processione di Santa Rosalia, alle 19.00, in Cattedrale Gio’ Di Tonno e Camilla Rinaldi saranno ospiti musicali per presentare l’evento del 10 luglio.