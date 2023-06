Presentazione progetto “#Presenti al futuro”: Insieme per combattere la povertà educativa

Leonardo Gravina

Si è svolto ieri pomeriggio presso il museo tematico del Comune di Ramacca, il seminario di presentazione del progetto #Presenti al futuro, finanziato dall’Unione Europea – NextGeneratioEU, nell’ambito dell’avviso “Progetti socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) a sostegno del Terzo Settore finanziati nell’ambito del PNRR, Missione 5 – Componente 3 – Investimento 3.

Il soggetto responsabile dell’iniziativa è la cooperativa sociale “Project-Form” di Ramacca impegnata da diversi anni nel contrasto alla povertà educativa, a capo di un vasto partenariato composto dai Comuni di Castel di Iudica, Militello in Val di Catania, Palagonia, Raddusa, Ramacca, Scordia, gli Istituti Scolastici “G. Ponte” di Palagonia, “G. Verga” di Scordia, “L. Da Vinci” di Castel di Iudica, “O. Gravina de Cruyllas” di Ramacca, “P. Carrera” di Militello in Val di Catania e gli enti del terzo settore “Agape” di Militello in Val di Catania, “Gr Group” di Ramacca e “Iride” di Scordia.

Obiettivo generale del progetto è quello di “Promuovere il benessere e la crescita armonica di minori, garantendo efficaci opportunità educative e prevenendo precocemente varie forme di disagio sociale e di povertà educativa”.

Destinatari sono i minori dei comuni partner con target di età 5-10 anni.

Molteplici le attività che verranno realizzate presso gli istituti scolastici partner e nei centri di aggregazione territoriale durante l’arco di 22 mesi, ne citiamo alcune:

La grammatica della fantasia : verranno messe al centro le parole, attraverso una molteplicità di strumenti quali lettura ad alta voce, storie, fumetti, autobiografie;

: verranno messe al centro le parole, attraverso una molteplicità di strumenti quali lettura ad alta voce, storie, fumetti, autobiografie; Codin Lab : permetterà agli istituti scolastici di integrare il coding nelle proposte formative, offrendo la possibilità ai bambini di imparare i linguaggi di programmazione in modo semplice ed intuitivo, attraverso l’uso di tablet o computer, e di sviluppare diverse abilità correlate;

: permetterà agli istituti scolastici di integrare il coding nelle proposte formative, offrendo la possibilità ai bambini di imparare i linguaggi di programmazione in modo semplice ed intuitivo, attraverso l’uso di tablet o computer, e di sviluppare diverse abilità correlate; Laboratorio Specialistico “Anch’io imparo”: rivolto agli alunni con disturbi del neurosviluppo, che potranno fruire di percorsi di screening, valutazione e predisposizione di interventi di potenziamento e recupero didattico;

rivolto agli alunni con disturbi del neurosviluppo, che potranno fruire di percorsi di screening, valutazione e predisposizione di interventi di potenziamento e recupero didattico; Life skills, empowerment e autoconsapevolezza: finalizzato a sostenere il percorso di sviluppo delle LIFE SKILLS dei bambini, ossia delle 10 abilità e capacità cognitive, emotive e relazionali di base, individuate dall’O.M.S..

Il dott. Leonardo Gravina (nella foto di apertura) presidente della cooperativa Sociale “Project-Form” dichiara:<<questo progetto è una grande possibilità per tutti di fare squadra nella partita contro la povertà educativa, di portare risorse al nostro territorio distrettuale e di inventare insieme futuri condivisi, per osare una politica dell’immaginazione come impegno condiviso nei confronti delle nostre comunità e di tanti nostri bambini>>.

Il sindaco del Comune di Ramacca Nunzio Vitale esprime profonda gratitudine per il progetto realizzato dalla “Project-From”: <<L’impegno e la dedizione dimostrati nel promuovere il benessere dei nostri giovani cittadini sono davvero lodevoli. Questo progetto testimonia il valore che attribuiamo all’infanzia e alla crescita felice dei nostri bambini. Desidero ringraziare personalmente la cooperativa per il loro straordinario contributo e il loro impegno nel migliorare la vita dei bambini nella nostra città. Continueremo a sostenere iniziative simili che hanno un impatto positivo duraturo sul futuro dei nostri giovani. Grazie ancora alla “Project-Form” per questa preziosa collaborazione.”

La dott.ssa Graziella Scirè della cooperativa “Agape” interviene dicendo: <<Grazie al progetto riusciremo a potenziare la nostra presenza dentro le scuole. L’agire condiviso è oggi ed è essere il futuro>>.

Gli fa da eco Rocco Sciacca referente per il Comune di Scordia:<<Abbiamo la necessità di accompagnare i nostri bambini e le nostre comunità al futuro>>.

La Prof.ssa Antonella Piazza referente dell’’I.C.S. “Gaetano Ponte” aggiunge: <<I limiti sono fatti per essere superati, noi scuole ci siamo!>>.