Presepi a misura di bambino, la mostra degli alunni della san Francesco

L’iniziativa della scuola primaria

PALERMO – Una mostra di presepi realizzati dagli alunni dell’istituto San Francesco d’Assisi, a Palermo, anche con materiali di riciclo per celebrare gli 800 anni della prima rappresentazione della Natività a Greccio, su ispirazione del santo. E’ questa l’iniziativa delle suore Francescane dell’Immacolata Concezione di Lipari che, nel capoluogo siciliano, gestiscono una casa di riposo, un micro nido, una scuola dell’infanzia e una primaria.

Un modo per celebrare l’ottavo secolo del presepe ma anche i 150 anni dalla nascita di Madre Florenzia Profilio , fondatrice della Congregazione. Nell’istituto è stata così allestita una grande stella a cinque punte, curata dall’insegnante Luisa Paola Fenoaltea: “Questa stella si erge su tutta l’umanità , simbolo della fede, che muove e guida verso colui che chiama interiormente tutti , con l’impulso della Grazia – spiegano i curatori del presepe -. Gesù richiama i poveri e i semplici pastori per mezzo degli Angeli, chiama i Magi Sapienti per mezzo della loro scienza, si rivela a san Francesco nella povertà e nella semplicità della grotta di Greccio e diventa carisma in Madre Florenzia. Chiama tutti noi, con le nostre aspirazioni e i nostri progetti, getta una luce sui fatti del mondo, anche e non sempre felici: femminicidi, uxoricidi, guerra , fatti violenti e tanta povertà”.

Ad accompagnare la stella, una collezione di presepi progettati e realizzati dai bambini dell’istituto, insieme alle famiglie, usando anche vari materiali di riciclo.