Preso il killer di New York, si chiama Luigi Mangione e ha 26 anni

Incriminato per l'omicidio dell'ad di United Healthcare, Brian Thompson

NEW YORK – Al sesto giorno di caccia all’uomo, arrestato Luigi Nicholas Mangione – 26enne nato e cresciuto nel Maryland, nome di origini italiane, ex studente della Ivy League – ricercato per l’assassinio a Manhattan dell’amministratore delegato di United Healthcare Brian Thompson. Mangione è stato incriminato per omicidio ieri a New York.

Su segnalazione del dipendente di un McDonald’s di Altoona, in Pennsylvania, la polizia l’ha fermato con un passaporto americano e quattro documenti di identità falsi, tra cui uno simile a quello del New Jersey

esibito alla reception dell’ostello dell’Upper West Side dove si era fermato per 10 giorni prima dell’assassinio.

“Questi parassiti se la sono cercata” e “doveva essere fatto”, alcune frasi del manifesto trovato con gli effetti personali del giovane ricercato. Mangione è stato incriminato ieri in Pennsylvania anche per il possesso di una pistola fatta in casa con una stampante 3D.