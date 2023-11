Prevenzione delle patologie cardiologiche: Ugl e “Insieme con il Cuore”

L'iniziativa realizzata in cooperazione con l'organizzazione sindacale

L’Associazione Movimento per la Salute dei Giovani, nell’ambito dell’iniziativa sociale “Insieme con il Cuore”, in cooperazione con l’Ugl del capoluogo regionale e l’Ugl Telecomunicazioni, effettuerà uno screening elettrocardiografico a bambini e ragazzi dai 4 ai 18 anni presso la sede dell’Ugl di Palermo in Corso Finocchiaro Aprile 40, nella giornata di giovedì 30 novembre dalle 14,30 alle 18.

“L’attività sanitaria è finalizzata ad evidenziare eventuali alterazioni del ritmo cardiaco per prevenire le patologie cardiologiche in età infantile – spiegano gli organizzatori – ed è stata inserita nel Progetto di Prevenzione Sanitaria di “Medicina Scolastica” promosso da Assessorato della Salute della Regione Siciliana, Assessorato dell’Istruzione e della Formazione della Regione Siciliana, Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Sicilia e Ufficio Scolastico Regionale”.