 Pride, Tamajo: "La libertà è di tutti e tutte"
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Pride, Tamajo: “La libertà è di tutti. I diritti non sono conquista di parte”

Edy Tamajo
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Il saluto dell'assessore alla vigilia della sfilata per le strade di Palermo
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“Buon Pride a tutti e tutte”, con queste parole l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, rivolge il suo saluto in occasione del Palermo Pride che si svolgerà domani per le strade del capoluogo siciliano.

“Il Pride rappresenta molto più di una manifestazione: è un momento di libertà, di rispetto e di consapevolezza che appartiene a tutti noi. È il simbolo di quanti, nel corso degli anni, hanno conosciuto l’emarginazione, il pregiudizio e l’isolamento. È la voce degli ultimi, di chi è stato troppo spesso ghettizzato o costretto a nascondere la propria identità e la propria dignità. Perché la libertà non ha etichette e i diritti non sono mai una conquista di parte, ma un patrimonio comune che riguarda ciascuno di noi. A tutti coloro che domani sfileranno per le strade della nostra città va il mio augurio di vivere una giornata di festa, di condivisione e di autentica libertà. Buon Pride a tutti”.

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