Primarie, interviene Prestigiacomo (FI): “Doppio flop della sinistra”

Il commento della ex ministra. Parla anche l'ex pentastellato Giorgio Trizzino.

1' DI LETTURA

CATANIA – “La sinistra in Sicilia con le primarie e’ riuscita a ottenere ben due flop in un colpo solo. Il primo reale, effettivo: il fatto che abbia partecipato di fatto solo lo 0,8 per cento dell’intero elettorato dell’isola dovrebbe far riflettere sull’effettiva capacita’ di mobilitazione e convinzione del proprio elettorato”. Lo afferma, in una nota, la deputata di Forza Italia, Stefania Prestigiacomo.

“Il secondo potenziale, in prospettiva; le parole di ‘commiato’ di Barbara Floridia, che non fa alcun accenno al sostegno a Caterina Chinnici, ovvero i ‘paletti’ perentori che Claudio Fava pone alla candidata dem dimostrano che il campo largo e’ morto. E’ un campo santo. Dalle parti della sinistra si prospetta un tutti contro tutti. Con questi chiari di luna sarebbe surreale se il centrodestra non ne approfittasse, facendo quadrato intorno a un nome che possa realmente unire e aggregare anche pezzi della societa’ civile e i moderati che fino a ieri volgevano lo sguardo alla sinistra”.

Giorgio Trizzino

“Con la vittoria di Caterina Chinnici si afferma una persona di assoluto valore che tuttavia credo avra’ i suoi grattacapi per presentare ai siciliani un programma di governo efficace condiviso dal partito di Conte. Queste primarie sono state un controsenso in virtu’ dell’ostinazione di volerle celebrare con uno dei partiti responsabile della cacciata di Mario Draghi”. Lo dice il deputato di Azione, Giorgio Trizzino, ex M5s.

“E tuttavia, da queste primarie una buona notizia c’e’: il partito di Conte e della Taverna sta ormai sbaraccando; una allucinazione collettiva che ha illuso milioni di persone e che ha fatto molti danni al paese. Sono convinto che questa volta gli elettori sapranno scegliere da chi essere governati senza farsi ingannare da facili promesse come quelle di Berlusconi o da programmi populisti come quelli di Di Battista e Conte”, aggiunge