Privatizzazione aeroporto di Catania, Germanà: “Accendere i riflettori”

L'intervento del segretario regionale della Lega

CATANIA – “Sull’affaire privatizzazione dell’aeroporto di Catania occorre accendere i riflettori per comprendere quanto la politica, e alcuni ambienti della stessa, influiscano in una procedura che rischia di penalizzare la parte pubblica a fronte di una valutazione della società Sac spa che appare condizionata da una frettolosa e solitaria scelta del socio di maggioranza, cioè la Camera di Commercio sud-est, da oltre tre anni guidata da un commissario straordinario”.

Lo dice Nino Germanà, senatore e segretario regionale della Lega in Sicilia. “Se da un lato è grave – spiega – che un commissariamento perduri oltre le previsioni di legge, che condizionano tale gestione a questioni legate solo all’approvazione degli strumenti finanziari e del bilancio della società, dall’altro lato si comprende come alcuni ambienti politici beneficino della lunga fase commissariale per avere così una lunga manus sulla gestione dell’aeroporto di Catania, ed ora anche su quello di Comiso, che fanno parte entrambi della procedura di privatizzazione”.

“È evidente che le norme e le leggi siano state reiteratamente violate. Ma a beneficio di chi? Questa domanda merita una risposta, poiché sull’aeroporto di Catania vogliamo vederci chiaro – conclude -“.