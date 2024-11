Processo Airgest, tutti assolti gli amministratori della società

Compreso l'attuale presidente Salvatore Ombra

TRAPANI – Si è concluso con l’assoluzione per tutti e sei gli imputati, ex amministratori di Airgest, la società che gestisce lo scalo di Trapani Birgi, il processo che li vedeva accusati di peculato. Il tribunale di Trapani ha stabilito che “il fatto non costituisce reato”.

Per uno degli imputati, Giancarlo Guarrera, l’assoluzione è stata pronunciata “perché il fatto non è stato commesso”. La sentenza è arrivata dopo sei anni dall’indagine avviata dalla procura di Trapani. Anche la pm Antonella Trainito aveva chiesto l’assoluzione per gli ex amministratori accusati di aver distratto 18 milioni di euro provenienti dalla tassa addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri, soldi che dovevano essere destinati all’Inps per il fondo speciale a sostegno del personale del trasporto aereo.

Il processo coinvolgeva i presidenti Salvatore Ombra, Salvatore Castiglione e Franco Candido Giudice, i vicepresidenti Paolo Angius e Fabrizio Bignardelli, i direttori generali Giuseppe Russo e Giancarlo Guarrera e l’amministratore delegato Vittorio Fanti.

