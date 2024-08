I progetti del Pnrr, a che punto siamo? Vertice in Prefettura

"Massima attenzione alle opere idriche"

CATANIA – Un vertice tenutosi in Prefettura. Una riunione della Cabina di coordinamento per il PNRR “finalizzata a una ricognizione congiunta sui progetti da realizzare nella provincia di Catania”.

All’incontro, presieduto dal Prefetto di Catania Maria Carmela Librizzi, hanno preso parte, oltre ai componenti della Cabina – il delegato della Città Metropolitana, il delegato della Ragioneria Generale dello Stato, il delegato della Regione Siciliana e i Sindaci di Caltagirone, Piedimonte Etneo e di Misterbianco designati dall’ANCI – anche il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Catania, nonché i Sindaci e i delegati di tutti gli altri Comuni della provincia.

I progetti sono 4 mila

Nella sua introduzione, il Prefetto ha fornito una panoramica sulla situazione nella provincia di Catania, all’interno della quale sono stati censiti più di 4 mila progetti.

Il Prefetto ha, altresì, ribadito “la funzione di impulso e di raccordo tra governo nazionale e territori esercitata dalla Cabina di coordinamento, invitando le Amministrazioni locali presenti a rappresentare le criticità finora riscontrate nell’esecuzione dei progetti, al fine di individuare le soluzioni più idonee al loro superamento”.

Il Prefetto ha innanzitutto invitato i Comuni ad avvalersi del supporto della Cabina di coordinamento, anche per il tramite dei Sindaci delegati al suo interno dall’Anci, per ottenere il necessario supporto tecnico e per interloquire con le Amministrazioni responsabili dei progetti a livello nazionale.

Le criticità

Inoltre, in relazione ad alcune criticità riscontrate dal Presidio Territoriale presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Catania, sono state pianificate dallo stesso Presidio delle riunioni tecniche formative per gruppi di Comuni, già a partire dal prossimo 7 agosto, con la finalità di risolvere i problemi maggiormente evidenziati quali, ad esempio, quello della rendicontazione dei progetti e del corretto utilizzo della piattaforma Regis.

Anche da parte del referente della Ragioneria Generale dello Stato è stata data ampia disponibilità per la soluzione di eventuali criticità segnalate dalla Cabina di coordinamento.

Attenzione alle opere idriche

Il Prefetto ha anche annunciato che nelle prossime riunioni della Cabina di coordinamento sarà dedicata specifica attenzione all’analisi dei progetti di cui la Regione Siciliana è soggetto attuatore nella provincia di Catania e all’approfondimento dei progetti di realizzazione di opere idriche sul territorio, attesa la particolare situazione di crisi del territorio siciliano.