Prometeo Program Campus: 15 borse di studio per 15 giovani Talenti Etnei

Si è appena concluso con grande successo il primo Prometeo Program Campus, il campus totalmente incentrato su temi differenti rispetto a quelli normalmente affrontati durante l’anno scolastico: un’esperienza formativa sperimentale e innovativa dal carattere unico, che ha permesso a 15 ragazzi e ragazze tra i 15 e i 20 anni provenienti da oltre 7 istituti superiori del territorio etneo di affrontare gratuitamente (grazie all’erogazione di una borsa di studio, ciascuna del valore di €2.500) una settimana full immersion di lezioni, workshop e testimonianze condotte da imprenditori, docenti universitari e consulenti, su temi fondamentali per la vita e lo sviluppo personale e professionale.

L’evento che si è svolto presso i Viagrande Studios, main sponsor dell’iniziativa, durante un’intensa settimana di full immersion, ha coinvolto un team di oltre 30 docenti, partner e sponsor, tra i quali aziende di spicco come Radio Studio Centrale, Plan Studios, Mono., Commerciali Digitali, Visual Adv, Masamune, Saitta Pubblicità, Nexxtone, Assicura point e Visualazer, le quali hanno fornito un sostegno prezioso per la realizzazione del progetto, il supporto di realtà multinazionali come Randstad, come anche la partecipazione di personaggi celebri della televisione siciliana come il conduttore Salvo La Rosa e l’influencer Marco Mazzaglia, docenti universitari come il Professore Rosario Faraci e la Professoressa Veronica Benzo, del Dipartimento di Economia e Impresa dell’Università di Catania.

Il Prometeo Program Campus ha affrontato una vasta gamma di argomenti, spaziando da temi di carattere professionale come team e leadership, vendita e negoziazione, imprenditorialità e startup, comunicazione e marketing, a temi legati alla crescita personale come l’educazione finanziaria, il benessere fisico, il benessere psicologico e l’orientamento extra-scolastico, universitario e al mondo del lavoro. 7 giorni di formazione con un obiettivo chiaro: fornire ai giovani partecipanti una preparazione più completa e inclusiva, consentendo loro di acquisire competenze e strumenti che potranno applicare nella vita quotidiana, nelle future carriere e nella loro vita.

Il Presidente dell’Associazione Prometeo, Giancarlo Sciuto, ha commentato: “Siamo estremamente soddisfatti dei risultati ottenuti durante il primo Prometeo Program Campus. Questa esperienza ha dimostrato che i giovani sono assetati di conoscenza nuova e che, fornendo loro le opportunità giuste, possiamo aiutarli a sviluppare le competenze necessarie per affrontare con successo le sfide del futuro. Il nostro territorio ha voglia di supportare iniziative virtuose come la nostra, che si fondano sul presupposto che provare a cambiare le cose è meglio che limitarsi a parlare di cambiamento. Invitiamo tutti gli istituti scolastici superiori a contattarci, per favorire la candidatura dei loro studenti alla prossima edizione.“

Il Vicepresidente dell’Associazione Prometeo, Delfo Messina, ha aggiunto entusiasta: “Il Prometeo Program Campus rappresenta un vero e proprio trampolino di lancio per la vita e la carriera delle nostre “Fiamme”, i 15 partecipanti, offrendo strumenti preziosi per il loro percorso di crescita personale e professionale e creando un network di alumni di eccellenza. Siamo grati a tutti coloro che hanno reso possibile questa esperienza unica, agli sponsor, ai partner e a tutti i docenti, senza i quali non avremmo potuto realizzare qualcosa che ha dell’incredibile, e che ha permesso alla nostra Associazione di regalare questa straordinaria opportunità al nostro territorio. Guardiamo con fiducia al futuro e pensiamo ad una prossima edizione ancora più grande, che possa coinvolgere un numero crescente di partner, sponsor e, soprattutto, di studenti degli istituti di tutta la Provincia Catanese e, perché no, di tutta la Regione.“

L’Associazione Prometeo, fondata da Giancarlo Sciuto (Presidente), Delfo Messina (Vicepresidente), Francesca Mertoli, Francesco Pagano e Sonia Castelli, forte di una straordinaria prima edizione, guarda già al futuro con entusiasmo e si impegna a continuare a promuovere iniziative innovative che sostengano l’educazione dei giovani e favoriscano lo sviluppo delle loro potenzialità, in preparazione della prossima edizione del Prometeo Program Campus, già in lavorazione.

Per ulteriori informazioni sull’Associazione Prometeo e i progetti futuri, visitare il sito web www.prometeoprogram.com