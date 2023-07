Proroga autorizzazioni suolo pubblico, plauso di Fipe Confcommercio

Il commento di Antonio Cottone e Doriana Ribaudo

1' DI LETTURA

“La delibera adottata dalla giunta di Palermo, con cui si estende al prossimo 31 dicembre la validità delle concessioni di suolo pubblico per le attività di somministrazione assistita e non assistita, è certamente un provvedimento di buon senso che va nella direzione auspicata dalla Fipe Confcommercio Palermo nelle numerose interlocuzioni avute in queste ultime settimane con l’assessore al ramo Giuliano Forzinetti”.

Lo affermano il presidente e la vicepresidente, Antonio Cottone e Doriana Ribaudo, che aggiungono: “La proroga è diventata necessaria perché siamo ancora in attesa del completamento delle procedure semplificate per la presentazione delle domande come previsto dal nuovo regolamento”.