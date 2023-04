Prosegue a Bruxelles la battaglia di Agira contro la discarica

La sindaca: "Non sono stati valutati gli impatti negativi"

BRUXELLES – Lo stop alla realizzazione di una discarica di rifiuti pericolosi in Sicilia è tornata ad essere discussa oggi alla Commissione petizioni del Parlamento europeo. I cittadini di Agira (Enna), rappresentati dalla sindaca Maria Gaetana Greco chiedono che ne venga revocata l’autorizzazione tramite una petizione aperta già da diversi anni.

“L’autorizzazione alla realizzazione di una discarica di rifiuti speciali è avvenuta in difetto di istruttoria circa i possibili impatti negativi sull’ambiente e in particolare sul sito Natura 2000, un sito di interesse comunitario e per il quale non sono state rispettate le distanze previste dalla normativa”, ha spiegato la sindaca.

“Ribadisco la preoccupazione manifestata anche attraverso lo strumento della petizione all’Ue da parte dei cittadini e della sindaca di Agira sulla costruzione di questa discarica”, ha detto l’europarlamentare siciliano Ignazio Corrao (Verdi)”.