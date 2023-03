Psicologo di base nel Servizio sanitario, primo via libera all’Ars

La commissione Sanità ha approvato il disegno di legge che dovrà passare all'esame d'aula

Istituire la figura dello Psicologo di base in Sicilia. È uno degli obiettivi del disegno di legge approvato oggi dalla commissione Salute dell’Assemblea regionale siciliana. Sul tema erano stati presentati diversi disegni di legge, e la commissione ha deciso di riunire le proposte in un unico disegno di legge che adesso conta complessivamente otto articoli. Il testo ora dovrà passare all’esame dell’Aula: il termine di presentazione degli emendamenti è stato fissato nelle 18 di lunedì 27 marzo.

Dipasquale (Pd): “Servizio ulteriore per i cittadini siciliani”

“Il via libera in commissione rappresenta un passo avanti concreto verso un tema di cui si parla troppo poco – dice il deputato del Pd Nello Dipasquale, che aveva presentato come primo firmatario una delle due proposte originarie Dem -. Con questo ddl diamo al sistema sanitario regionale la possibilità di offrire un servizio in più ai cittadini e, al tempo stesso, consentiamo alle persone che vivono un disagio di potere accedere a cure che diversamente non avrebbero potuto ottenere. Auspichiamo ora un veloce esame da parte dell’Aula affinché questa proposta di buonsenso diventi legge al più presto”.

Oltre a istituire la nuova figura, delineandone i compiti e facendo nascere gli elenchi provinciali dei professionisti, il ddl crea anche l’Osservatorio regionale che dovrà svolgere una funzione di controllo, programmazione e indirizzo rispetto alle attività dello Psicologo di base.

Caronia (Lega): “Garantire ai siciliani livelli di assistenza moderni”

“Nelle scorse settimane avevo presentato un apposito ddl con l’obiettivo di allargare le prestazioni obbligatorie, prevedendo oltre al medico di base e al pediatra di libera scelta anche lo psicologo di base per venire incontro ai bisogni delle coppie e delle famiglie. Le pressioni dovute allo stile di vita, la recente esperienza della pandemia e le preoccupazioni economiche hanno fatto crescere la domanda di assistenza e supporto psicologico da parte dei cittadini. Per questo occorrono cure e prestazioni adeguate e di facile accesso”. Lo afferma Marianna Caronia, capogruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana.

“La riforma – continua Caronia – prevede che ciascuna Asp istituisca a livello di distretto sanitario il servizio di Psicologia di base e che su base territoriale si formino degli elenchi per la scelta del professionista. Quando il Parlamento siciliano approverà definitivamente il testo potremo dire di aver potenziato il Sistema sanitario regionale garantendo ai siciliani livelli di assistenza moderni e in linea con i bisogni crescenti della società. Nello spirito della riforma e nel mio intendimento c’è la volontà di andare incontro anche alle molteplici esigenze degli adolescenti che durante la pandemia hanno sofferto più di tutti le restrizioni sociali con conseguenze in tanti casi patologiche. Proprio ai giovani, in generale, è rivolto prioritariamente il servizio di psicologia di base in maniera da accompagnarli alla piena maturità e realizzazione sociale”.