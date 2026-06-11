Pubblicata la graduatoria dell’avviso “Sicilia che piace 2026” per i privati

L'iniziativa prevede la concessione di contributi per oltre 2 milioni di euro

PALERMO – È stata pubblicata la graduatoria definitiva dell’avviso “Sicilia che Piace 2026 – Soggetti privati”, l’iniziativa promossa dall’assessorato regionale delle Attività produttive che prevede la concessione di contributi, per un totale di 2 milioni 175mila euro, per la realizzazione di interventi di promozione e valorizzazione del territorio siciliano. Contestualmente, è stata introdotta la possibilità di differire i termini di conclusione dei progetti e della relativa rendicontazione al 31 dicembre 2026, con l’obiettivo di garantire una più efficace attuazione degli interventi e il pieno raggiungimento delle finalità dell’avviso.

Tamajo: “Al centro le esigenze di chi investe e contribuisce alla crescita della Sicilia”

“Con la pubblicazione della graduatoria definitiva – dichiara l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo – diamo certezza ai soggetti beneficiari e confermiamo l’impegno della Regione nel sostenere iniziative capaci di promuovere l’immagine della Sicilia, valorizzarne le eccellenze e generare opportunità di sviluppo economico e turistico”.

“La decisione di prevedere il differimento dei termini nasce dalla volontà di accompagnare concretamente gli operatori, consentendo loro di completare i progetti nelle migliori condizioni e di ottenere risultati ancora più efficaci per il territorio. Continuiamo a lavorare con pragmatismo e collaborazione, mettendo al centro le esigenze di chi investe e contribuisce alla crescita della nostra regione”.

Il decreto con la graduatoria è consultabile a questo link.