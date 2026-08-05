Il suo veleno uccide in pochi minuti

Un ragazzo di 13 anni è morto dopo essere stato punto da una cubomedusa mentre faceva il bagno in mare. La tragedia è avvenuta sabato 1 agosto sulla spiaggia di Ban Fai Thai, nella provincia di Nakhon Si Thammarat, nel sud della Thailandia. La notizia è stata diffusa dall’emittente locale Thai PBS. Dopo il decesso del giovane, le autorità hanno rafforzato i controlli lungo il litorale e lanciato un appello a residenti e turisti, invitandoli alla massima prudenza per il rischio legato alla presenza di questo animale marino, considerato tra i più pericolosi al mondo. Il suo veleno uccide in pochi minuti.

Punto da una cubomedusa a Ban Fai Thai

Secondo le prime ricostruzioni, il tredicenne stava nuotando quando è stato raggiunto dai tentacoli della cubomedusa. L’incidente è avvenuto sulla spiaggia di Ban Fai Thai, località balneare situata a circa 800 chilometri a sud di Bangkok e frequentata soprattutto da turisti thailandesi. Dopo l’episodio, la guardia costiera, le autorità provinciali e il Ministero della Salute hanno intensificato il monitoraggio della costa e predisposto nuove misure di allerta per informare i bagnanti della presenza dell’animale.

Cubomedusa, cos’è e come riconoscerla

La cubomedusa australiana, appartenente al gruppo dei cubozoi, è considerata una delle specie marine più velenose esistenti e vive principalmente nelle acque dell’area indo-pacifica.

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Caratteristiche:

Ha un corpo quasi trasparente dalla caratteristica forma cubica.

Dai quattro angoli del corpo partono lunghi tentacoli ricoperti di cellule urticanti.

In acqua può risultare molto difficile da individuare proprio per la sua trasparenza.

Perché è così letale

Il contatto con i tentacoli provoca un dolore molto intenso e immediato.

Il veleno può agire in pochi minuti sull’organismo.

Nei casi più gravi può compromettere il funzionamento del cuore e del sistema nervoso.

Le tossine possono provocare arresto respiratorio o cardiaco.

Negli ultimi anni sono stati registrati diversi casi mortali attribuiti alle cubomeduse, considerate tra le creature marine più pericolose del pianeta. Per questo motivo, nelle località dove la loro presenza è documentata, le autorità invitano a seguire scrupolosamente le indicazioni di sicurezza, prestare attenzione agli avvisi esposti sulle spiagge ed evitare di entrare in acqua quando viene segnalato il rischio di incontrare questi esemplari.

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