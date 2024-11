Putin apre a Trump sulla guerra in Ucraina: pronto a parlargli

Il capo del Cremlino definisce degna di attenzione l'iniziativa del tycoon per la fine del conflitto

MOSCA – Arrivano anche le congratulazioni di Putin a Trump. Lo zar si dice pronto a colloqui col presidente Usa in pectore e definisce “degna d’attenzione” l’iniziativa del tycoon per mettere fine alla guerra in Ucraina, dove ieri un raid russo ha fatto 8 morti e 42 feriti a Zaporizhzhia.

Lo zar ha scelto Soci per fare il commento tanto atteso sulla rielezione di Trump, che in campagna elettorale aveva detto di poter mettere fine al conflitto in Ucraina “in 24 ore”. Un’iniziativa “degna di attenzione”, ha detto il presidente russo, anche se dei dettagli si sa solo quanto è trapelato sul Wall Street Journal: congelamento della guerra, tenendo Kiev fuori dalla Nato ma conservando l’integrità territoriale del Paese, con regioni autonome su ogni lato di una zona demilitarizzata, lasciando all’Europa i meccanismi di attuazione dell’accordo e i fondi per la ricostruzione.

Non tarda la risposta di Trump. “Non ho ancora parlato con Putin, penso che ci parleremo”. E nomina la guru della sua campagna Wiles come capo staff. Sveglia o saremo divorati: è l’appello di Macron all’Ue, scossa dal ritorno del tycoon alla guida degli Usa.