Qualcosa brucia ancora: Daniele Gangemi incontra Mario Venuti

Come uno dei suoi brani di maggiore successo,vuole essere l'occasione cinematografica per ripercorrere la storia del leader dei Denovo

1' DI LETTURA

Qualcosa brucia ancora. Regia di Daniele Gangemi. 21 luglio 2022, Arena Logoteta ore 22:00. Incontrano il pubblico: il regista Daniele Gangemi e l’artista Mario Venuti “Qualcosa brucia ancora”, come uno dei suoi brani di maggiore successo, vuole essere l’occasione cinematografica per ripercorrere la storia di Mario Venuti, uno dei più importanti cantautori siciliani contemporanei, dai primi ricordi quando era ancora un bambino ai primi esordi nel mondo della musica in una Catania misteriosa ed underground, passando per l’esperienza decennale ed unica con i Denovo in giro per l’Italia, per arrivare a quella straordinaria ed irripetibile come solista che lo vedrà ancora protagonista in un percorso meraviglioso che lo porterà passo dopo passo, successo dopo successo, sino ai giorni nostri. Scopri il programma di OFF14: https://bit.ly/OFF14Programma