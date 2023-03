Quarto posto in Coppa Italia per la Farmitalia Saturnia: sconfitta contro Tuscania

Prova da dimenticare per gli uomini di Kantor che non riescono ad agguantare il bronzo

1' DI LETTURA

CATANIA – Si conclude in quarta posizione la Final Four di Coppa Italia. Il bronzo, nella finale valevole per il terzo posto, va alla Maury’s Com Cavi Tuscania che vince per 3-0 (25-20, 25-20, 25-18). Nella partita di oggi pomeriggio Kantor ha impiegato per tre set Fichera, Tasholli e Smiriglia. Vittoria meritata per Tuscania e prova da dimenticare. Da domani si torna in palestra per preparare le ultime sfide della stagione, a partire da quella in programma domenica in casa contro l’Aurispa Alessano. Obiettivo concludere la stagione regolare in prima posizione, attualmente occupata con 5 punti di vantaggio su Ortona.

TURNOVER

Turn over effettuato da Waldo Kantor per la finale che assegna il terzo posto. In cabina di regia spazio ad Andrea Fichera al posto di Fabroni. Cambio anche in diagonale con il secondo opposto, Tasholli, impegnato dal primo punto, mentre arriva la conferma al centro per Antonio Smiriglia, che si è ben disimpegnato negli ultimi due set della semifinale. A parte uno spunto iniziale nel primo set (13-11) la squadra non riesce più a rispondere alle sollecitazione di un Tuscania più convinto. Lo stesso copione si replica nel secondo e nel terzo con i laziali sempre avanti e meritatamente terzi.

IL TABELLINO

Farmitalia Saturnia- Maury’s Com Cavi Tuscania 0-3

Farmitalia Saturnia: Fichera 1, Zappoli Guarienti 6, Jeroncic 4, Tasholli 15, Disabato 9, Smiriglia 2, Casaro 0, Zito (L), Nicotra 2. N.E. Maccarrone, Battaglia, Frumuselu, Fabroni. All. Kantor.

Maury’s Com Cavi Tuscania: Parisi 0, Sacripanti 12, Aprile 2, Onwuelo 9, Corrado 12, Festi 14, Cipolloni Save 0, Sorgente (L), Ruffo 1, Stamegna 2, Licitra 1, Menchetti 0. N.E. Quadraroli. All. Passaro.

ARBITRI: Cecconato e Cruccolini..

SET: 20-25, 20-25, 18-25.