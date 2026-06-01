 Quattro corpi carbonizzati in un'auto, giallo nel Cosentino
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Quattro corpi carbonizzati in un’auto, giallo nel Cosentino

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Il ritrovamento ad Amendolara. Esclusa l'ipotesi dell'incidente.
IL CASO
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AMENDOLARA (COSENZA) – Quattro persone carbonizzate sono state trovate in un’auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratterebbe, secondo le prime notizie, di quattro migranti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dopo la segnalazione di un’auto in fiamme e nel corso dello spegnimento hanno scoperto i cadaveri.

Sul posto sta operando la Polizia stradale ma stanno intervenendo anche gli investigatori della Squadra mobile di Cosenza, oltre ai carabinieri. Dalle prime indicazioni non si sarebbe trattato di un 
incidente

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