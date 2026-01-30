Questioni ambientali, consiglio straordinario urgente nel II Municipio

Il presidente Carnazza: "Non resteremo a guardare"

CATANIA – Il presidente del II Municipio di Catania, Claudio Carnazza, ha convocato una seduta straordinaria urgente del Consiglio municipale per lunedì 2 febbraio, denunciando interventi sul territorio realizzati senza alcun coinvolgimento del Municipio e segnalando un potenziale rischio di inquinamento ambientale.

“Non resteremo a guardare mentre il territorio viene deturpato e l’ambiente calpestato”, afferma Carnazza annunciando l’iniziativa.

Al centro del dibattito ci sarà la situazione di Piazza I Viceré e dell’area del parcheggio di via Barletta. Dopo l’installazione di un’isola ecologica a ridosso di una storica facciata in pietra lavica, considerata di pregio, nei giorni scorsi è stata collocata anche una cabina elettrica. Un intervento che, secondo il presidente del II Municipio, è stato effettuato senza alcuna comunicazione alla Presidenza e con modalità che stanno causando danni anche alla pavimentazione stradale. “Un obbrobrio di metallo piazzato senza alcun confronto e con scavi approssimativi”, denuncia Carnazza.

Un altro tema riguarda la gestione dei bagni chimici a servizio dei mercati rionali. Il presidente riconosce il valore dell’iniziativa, prevista dal regolamento e richiesta da anni per garantire servizi igienici a operatori e cittadini, ma contesta le modalità operative. “Non è accettabile che le strutture restino sul suolo pubblico per tutta la settimana, chiuse e inutilizzate, per essere aperte solo per poche ore nei giorni di mercato”, sottolinea.

La segnalazione più grave riguarda il Parco Zammataro, nel quartiere Barriera, e l’area di via Puglia, nella zona di Canalicchio. Carnazza riferisce di aver assistito personalmente alle operazioni di sanificazione dei bagni chimici, durante le quali le acque di scarico, contenenti prodotti chimici, finirebbero direttamente sul terreno. “Le piante assorbono queste sostanze. È un danno ambientale inaccettabile, soprattutto in uno dei polmoni verdi della città”, afferma.

Il presidente annuncia un’azione compatta dell’intero Consiglio municipale, composto da nove consiglieri. “Non siamo qui per scaldare i banchi”, conclude Carnazza. “Porteremo in aula un atto di indirizzo unanime per chiedere la rimozione dei bagni chimici dopo ogni mercato e lo spostamento delle strutture che stanno deturpando Piazza I Viceré. Se l’amministrazione centrale pensa di poter ignorare il Municipio, troverà un fronte compatto a difesa della legalità, dell’ambiente e del decoro urbano”.