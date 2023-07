Catania, Giuseppe Bellassai sarà il nuovo Questore

Il dirigente di origini siciliane prenderà il posto di Vito Calvino

CATANIA – Cambio al vertice della Questura di Catania: il nuovo questore di Catania sarà il siciliano Giuseppe Bellassai, che si insedierà dal prossimo primo di ottobre. Bellassai prenderà il posto di Vito Calvino, questore di Catania dal maggio del 2021, che andrà a dirigere la questura di Palermo.

Chi è il nuovo questore di Catania

Come si legge nel suo curriculum sul sito della Polizia, Giuseppe Bellassai è originario della provincia di Ragusa ed è entrato nella Polizia nel 1988, frequentando il Corso di Formazione per Funzionari della Polizia di Stato presso l’Istituto Superiore di Roma.

Una parte importante di carriera di Bellassai si è svolta proprio nella sua provincia di origine: nel 1991 diventa funzionario addetto nella Squadra mobile di Ragusa, di cui diventa dirigente un anno dopo e fino al 2005.

Il lavoro sui migranti

Proprio nel 2005 Bellassai è promosso Primo Dirigente e trasferito nella Questura di Agrigento, dove dirige la divisione di Polizia Amministrativa e Sociale e dell’Immigrazione.

Proprio in quegli anni il Cento accoglienza di Lampedusa vive una delle sue fasi di maggiore pressione a causa del grande numero di migranti in arrivo, e il Dipartimento di Pubblica Sicurezza decide di inviare Bellassai in missione nel centro di Lampedusa, dove rimarrà per quattro anni. La nomina è decisa, come si legge sul sito della Polizia, grazie alle sue “capacità organizzative e le attitudini alla direzione di importanti servizi di ordine e sicurezza pubblica”.

Nelle questure

Dal 2010 al 2014 Bellassai è Vicario del questore di Trapani, per poi assumere la stessa carica a Palermo “distinguendosi per i delicati servizi di ordine pubblico che coordina e sovrintendente nella complicata realtà del capoluogo siciliano”.

Il primo incarico da questore arriva nel 2016, quando Bellassai assume la guida di Benevento. Nel 2019 diventa questore di Taranto, per poi lasciare la carica nel 2021, quando è incaricato di dirigere la Questura di Perugia.