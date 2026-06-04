 Palermo, ecco gli artisti che si esibiranno al concerto Radio Italia live
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Radio Italia live, al concertone a Palermo anche Masini e Sal da Vinci

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I cantanti che si esibiranno il 28 giugno al Foro Italico
MUSICA
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PALERMO – Da Marco Masini, testimonial del concerto, ai Pinguini tattici nucleari. Da Achille Lauro alle Bambole di pezza fino a Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Ermal Meta, Sal da Vinci e  Samurai Jay per il radio italia Trend.  Sono questi i cantanti che si esibiranno al concerto di Radio Italia live in programma al Foro italico di Palermo il 28 giugno annunciati in conferenza stampa a Palazzo Palagonia.     

“Ci aspettiamo un successo. L’anno scorso – ha detto il presidente e editore di Radio Italia, Mario Volanti – abbiamo avuto una folla di 50mila persone. Quest’anno ci aspettiamo lo stesso, sarà difficile contenere tutte le persone che, per limiti di posti, non riusciranno a entrare”.     

“Il nostro – ha aggiunto Valenti – è l’unico evento vero dal vivo in Italia, non c’è nessuno che fa finta di cantare o di suonare. Portiamo 36 arrangiamenti nuovi e chi è nel settore sa che sono mesi di lavoro. Tornare a Palermo è sempre un’emozione perché vediamo tanti giovani che si godono 3 ore di musica”.   

“Per me è un grande onore essere qui a Palermo come testimonial del concerto. Per me è un’emozione incredibile, un regalo che Mario Volanti mi fa e per questo lo ringrazio. Sicuramente ci sarà un duetto con Fedez e quindi sarò felice di rappresentare il pezzo di Sanremo, Male necessario. Il resto lo scopriremo dopo”, ha detto Marco Masini durante la conferenza stampa.  “Auguro a tutta la tifoseria del Palermo di venire a sfidarci l’anno prossimo a Firenze”, ha aggiunto il cantante rivolgendosi ai tifosi della squadra rosanero. 

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