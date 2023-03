Raffadali, incidente sul lavoro: operai colpiti da una scarica elettrica

Uno è finito al Centro Grandi ustioni di Catania, l'altro è stato portato all'ospedale Villa Sofia di Palermo

RAFFADALI (AG) – Toccano inavvertitamente i cavi dell’alta tensione, durante dei lavori di rifacimento del prospetto di un’abitazione, e restano feriti. Il proprietario dell’immobile, un 45enne di Raffadali, in provincia di Agrigento, è finito, a causa delle ustioni alle mani al Centro Grandi ustioni di Catania.

L’operaio edile, un somalo di 22 anni, che è stato invece sbalzato, a causa della scossa elettrica, dal primo piano ha riportato delle fratture ed è stato portato all’ospedale Villa Sofia di Palermo.

L’incidente si è registrato in centro a Raffadali dove il 45enne aveva affidato ad una ditta i lavori di rifacimento del prospetto. Non è chiaro perché, stamani, anche lui si trovasse sul ponteggio, né come lui e l’operaio somalo siano venuti in contatto con i fili dell’alta tensione. Indagano i carabinieri.