Raffineria di Milazzo, c’è l’accordo tra i sindacati e l’azienda

L'esito della trattativa coordinata da Sicindustria Messina

Garantire la competitività e l’autonomia di impresa, perseguendo la migliore tutela dei livelli occupazionali e la continuità produttiva del sito. È questo l’accordo raggiunto dopo una lunga trattativa, coordinata da Sicindustria Messina, con i sindacati e con le aziende dell’indotto della Raffineria di Milazzo subentrate alla Sicem.

La trattativa

In particolare, la trattativa ha riguardato l’avvicendamento nei contratti di appalto per la manutenzione meccanica e dei serbatoi all’interno della Raffineria di Milazzo con le società Officine Meccaniche De Pasquale, Paresa e Trio subentranti alla società Sicem. Determinante, per il raggiungimento del risultato, è stato il ruolo dell’associazione degli industriali di Messina e quello della Ram nella qualità di garante dell’autonomia dei propri appaltatori.