BERGAMO – È stata uccisa nella notte di sabato 26 ottobre a coltellate a Costa Volpino, in provincia di Bergamo. La vittima è una ragazza italiana di 18 anni. Verso l’una l’aggressore l’ha colpito mentre era in casa in via Nazionale 142 non lontano dal Municipio.

La ragazza ferita è uscita in strada. ha percorso pochi metri, si è accasciata a terra ed è spirata. Sulla terribile vicenda indagano i carabinieri. Non si tratterebbe di una rapina, viene battuta la posta familiare.