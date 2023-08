Ragazza scomparsa, avviate ricerche tra Palermo e Trapani

I familiari di Debora: "Ha bisogno dei medicinali per restare in vita. Aiutateci a trovarla"

TRAPANI – Da ieri, lunedì 7 agosto, non si hanno notizie di Debora Platano, è scomparsa alle 10 nelle contrade tra Partinico, Balestrate e Alcamo. La sorella ha lanciato un appello sui social, spiegando che Debora “ha bisogno dei medicinali per restare in vita”.

I familiari hanno denunciato la scomparsa della ragazza alle forze dell’ordine: “Chiunque avesse informazioni utili o dovesse vedere Debora è pregato di mettersi immediatamente in contatto con il 112 o con la centrale della Legione dei Carabinieri di Partinico. Per favore aiutateci a condividere.”

Al momento della scomparsa, la ragazza indossava una tuta blu con una fascia bianca.