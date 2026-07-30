I militari stanno verificando la provenienza dei soldi

RAGUSA – Sono stati denunciati tre cittadini maltesi che hanno buttato in mare circa 700 mila euro davanti alla spiaggia di Casuzze, nel Ragusano.

Ragusa, indagini sui 700 mila euro in mare

La Procura ha disposto il sequestro del denaro e dell’imbarcazione. Le ipotesi di reato al vaglio degli investigatori sono quelle di trasferimento fraudolento di valori e riciclaggio.

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Secondo la ricostruzione degli inquirenti, quattro occupanti di un semicabinato – tre adulti e un minore – erano rimasti senza carburante nelle acque antistanti Marina di Ragusa. Mentre due di loro si erano allontanati per procurarsi benzina, l’imbarcazione, probabilmente a causa di un ancoraggio non stabile, aveva iniziato ad avvicinarsi pericolosamente alla costa, inducendo alcuni bagnanti ad allertare la Guardia costiera.

All’arrivo dei militari i tre avrebbero lanciato in mare i pacchi di banconote per poi tuffarsi. Proseguono le indagini per accertare provenienza e destinazione del denaro.