L'operazione dei carabinieri

VIA SANT'ANNA

RAGUSA – Rapina due passanti armato di machete, arrestato un tunisino di 40 anni a Ragusa. L’operazione è stata condotta dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ragusa.

Il 40enne è stato arrestato in flagranza di reato ed è risultato irregolare sul territorio nazionale. Dovrà rispondere di rapina aggravata nei confronti di due passanti, un 27enne suo connazionale ed un 30enne rumeno, ai quali aveva asportato poco prima, sotto la minaccia di un machete, una cospicua somma di denaro ed i loro telefonini cellulari.

Le due vittime dopo aver subìto la rapina si sono avvicinati ai militari dell’Esercito impegnati a garantire la sicurezza all’ingresso palazzo di giustizia di Ragusa. I militari hanno segnalato i fatti al 112. Una gazzella dei carabinieri e personale in borghese sono intervenuti in via Sant’Anna dove è stato intercettato l’extracomunitario nei pressi della sua abitazione.

Recuperata completamente la refurtiva, immediatamente restituita ai legittimi proprietari, i militari hanno posto sotto sequestro anche la mannaia di 60 centimetri. Il 40enne è stato condotto nel carcere di via Di Vittorio.