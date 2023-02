Ragusa, vittoria a domicilio per le ragazze di All Reds Roma

Termina 43-7 il match tra le siciliane e le laziali

2' DI LETTURA

RAGUSA – Nel pomeriggio di lunedì 21 febbraio, allo Stadio del Rugby di via Forlanini, è andato in scena il match tra Ragusa Rugby e All Reds Rugby Roma di Serie A femminile. Risultato finale di 43-7 per le ospiti, esito di una partita che ha visto le atlete iblee produrre nel primo tempo tanto gioco ma senza concretizzare.

Grande mole di gioco, senza successo, cui poi è seguita la reazione delle ospiti che, dopo essersi difese molto bene, hanno saputo trarre profitto dalle azioni di gioco sviluppate. Rispetto alla sfida d’andata, dove, proprio in trasferta, era arrivata la prima vittoria, si è trattato quindi, per il Ragusa Rugby, di uno stop improvviso, specie per il modo in cui è maturato.

“Abbiamo giocato una delle partite più complete, sia nel primo che nel secondo tempo – spiega il coach del Ragusa Rugby Lorenzo Dimartino – abbiamo lottato fino all’ultimo, abbiamo creato tanto e sprecato altrettanto. C’è da fare i complimenti alle nostre avversarie che sono migliorate molto rispetto alla sfida d’andata e noi, nonostante gli indubbi passi avanti rispetto alle ultime partite, e la grinta e determinazione profusa, non siamo premiati dal risultato. Ora dobbiamo mettercela tutta in questo rush finale per farci trovare pronti all’ultimo appuntamento stagionale, il 5 marzo, con le Puma di Campi Bisenzio”.

“Dobbiamo crescere e migliorare – spiega coach Francesco Castigliola – e questo tipo di partite sono un esempio di cosa voglia dire esperienza e capacità di gestione dei momenti difficili. E’, in positivo, un altro tassello importante del nostro percorso, che, ovviamente, continua fino alla fine della stagione, e che ci consentirà, comunque, di arricchire il nostro bagaglio tecnico e sportivo”.

IL TABELLINO

Ragusa Rugby – All Reds Rugby Roma 7-43

Ragusa Rugby: Viglianisi M., Campo N., Spoto S., Gurrieri L., Orofino E., Puma P., Occhipinti M., Alicata M. V., La Mantia D., Falco D., Francolino A, Scrivano G., Taschetta R., Vitale K, Cosentino E.

A disp: Laudicina M. A., Genovese C., Aprile G., Calabria A., Alicata C. S., Buffa M.

All Reds Rugby Roma: Tonna L., Carlini M., D’Epiro P., Bernardi F., Vendemia G., Piccolo A., Corsaro M., D’Andrea S., Alonzi I., Angelucci R., Scocchera E., Raciotti A., Tarantino A., Ferrer F., Parente E.

A disp: Buttarazzi D., Di Pietro E., Castellino E., Scarcella G., Di Renzo G.

Arbitro: Pellicanò di Reggio Calabria