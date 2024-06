Raid notturno al centro sociale di Borgo Nuovo: portato via rame

Indagini in corso dei carabinieri

PALERMO- I ladri la notte scorsa a Palermo si sono introdotti nel centro sociale della quinta circoscrizione di piazza Santa Cristina, nel quartiere di Borgo Nuovo e hanno rubato i tubi in rame dell’impianto idraulico e i condizionatori, mettendo inoltre a soqquadro la struttura.

Sono intervenuti i carabinieri. “Da tre mesi – dice il presidente della circoscrizione Andrea Aiello – il centro è chiuso. Vi si svolgevano tante attività ed è stato dimostrato che vi si svolgevano attività regolari e non in difformità da quanto previsto. Tenere chiuso un centro del genere che era diventato un luogo vivo nel cuore di Borgo Nuovo è stato assurdo. L’effetto è che sono già entrati tre volte i ladri e stavolta hanno provocato danni ingenti. Rubando tubi e condizionatori hanno allagato le stanze. Un vero disastro”.

“Carabinieri, tecnici dell’Enel e Vigili del fuoco intervenuti in questi mesi, dopo che sono stati presentati gli esposti – ha aggiunto – non hanno trovato nulla di anomalo come invece dichiarato nelle interrogazioni e negli esposti che hanno avuto l’effetto di bloccare un centro dove si svolgevano tante attività ricreative per bambini, adulti e anziani”.