L'episodio nella notte

Paura nella notte a Palermo. Il ramo di un albero si è spezzato e ha sfondato il parabrezza di una Fiat Panda parcheggiata in via Leopardi, a pochi passi da piazza Unità d’Italia.

Grosso ramo cade su un’auto nella notte

Nessuna conseguenza per le persone dal momento che l’episodio si è verificato in tarda serata ma sicuramente un amaro risveglio per il proprietario della vettura rimasta danneggiata nell’incidente.

Il grosso ramo ha occupato parte della carreggiata per diverse ore.

Figucci: “Subito campagna per la potatura”

“Il Festino si avvicina e Santa Rosalia ha fatto l’ennesimo miracolo: in via Leopardi, all’angolo con via Insalaco, un grosso ramo crollato su una Fiat Panda regolarmente posteggiata ha sfondato il vetro anteriore dell’utilitaria, provocando danni per migliaia di euro al povero proprietario, che può ritenersi appunto miracolato, perché se per caso fosse stato all’interno dell’abitacolo avremmo avuto ancora una volta una vittima. Colpa, senza dubbio, di anni di mancata gestione del verde cittadino che si traducono nell’assenza di un piano potature degno di questo nome e di una concreta programmazione”. Lo afferma Sabrina Figuccia, capogruppo della Lega al Comune di Palermo e presidente della Terza Commissione Consiliare.

“Stamattina, ho segnalato l’episodio all’assessore Alongi e al settore Verde del Comune – prosegue – chiedendo appunto l’immediata potatura di tutti gli alberi di tutta la zona, i cui rami hanno ormai raggiunto i primi piani delle abitazioni vicine e che rischiano di trasformarsi in killer dei

pedoni o, bene che vada, la causa di danneggiamenti delle automobili parcheggiate. Mi auguro che non sia necessario registrare un altro episodio analogo prima di vedere gli alberi di tutta la città potati come si deve”.