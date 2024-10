Intervento sulla "Quota mille"

RANDAZZO (CATANIA) – La mattina di giovedì 24, dalle ore 10.30 alle 11.30, dell’esplosivo verrà usato per frantumare roccia vulcanica in una cava che si trova lungo la strada provinciale chiamata “Quota mille o Etna Settentrionale”, fuori dal centro abitato di Randazzo.



Il direttore della cava di basalto, considerato il pericolo per chi transita, ha chiesto ed ottenuto dalla Città metropolitana di Catania una ordinanza che impone la chiusura temporanea al transito, veicolare e pedonale, di detta Strada provinciale nel tratto che va dall’intersezione con la Strada statale 284 sino all’intersezione con la via Torre, al fine di consentire le lavorazioni in condizioni di sicurezza.

L’impresa esecutrice dei lavori dovrà impedire il transito a tutti gli veicoli e pedoni in entrambi i sensi di marcia durante le operazioni di “volata” per l’utilizzo di materiali esplodenti e assicurare la presenza di movieri e segnaletica per garantire la chiusura della strada.

La chiusura temporanea della circolazione stradale comporterà inevitabilmente limitazioni e disagi agli utenti della strada, ma è necessaria per l’incolumità. Le indicazioni di eventuali percorsi alternativi saranno segnalati sul posto.