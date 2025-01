Ranieri tra Genoa e mercato “Pellegrini via? Non credo”

ROMA (ITALPRESS) – Tra campo e mercato, la Roma non vuole e non può sbagliare. Dopo quattro risultati utili consecutivi in Serie A (due vittorie e due pareggi), la squadra giallorossa scenderà in campo venerdì sera (ore 20:45) contro il Genoa di Patrick Vieira. Un’avversaria che “ha acquisito una conformazione pratica: sono determinati, chiudono bene gli spazi e ripartono velocemente. Dovremo fare una partita di grande intelligenza tattica”, spiega il tecnico Claudio Ranieri in conferenza stampa a due giorni da una gara incastonata in un gennaio condizionato dalla sessione di trasferimenti. In entrata si fa il nome di Devyne Rensch, terzino destro dell’Ajax che sa giocare anche come centrale: “Non parlo nè di mercato nè di giocatori che escono sui giornali – taglia corto Ranieri -. Cerchiamo un calciatore da Roma, sia per quest’anno che per la squadra del futuro, che abbia qualità difensive e offensive e che sappia giocare a quattro e a cinque”. Ranieri si sbilancia maggiormente sulla situazione del mercato in uscita. A partire da Lorenzo Pellegrini: “Se può lasciare la Roma a gennaio? Tutto è possibile nel mondo del calcio, ma non credo. A meno che non si presenti una squadra e lui voglia andare via, ma non penso”, ribadisce il tecnico testaccino. Che blinda anche Matias Soulè, mai impiegato nelle ultime quattro gare di campionato: “Credo molto in questo ragazzo, è un giocatore del futuro della Roma e sta migliorando sotto l’aspetto pratico. Resterà qui con noi, avrà le sue opportunità per far vedere i miglioramenti”. Futuro che sembra destinato ad essere giallorosso (almeno fino a giugno) anche per Bryan Cristante, ai box ormai dal 2 dicembre scorso per un problema alla caviglia: “Lo rivedremo sicuramente con la maglia della Roma e ci sto parlando. Ha ripreso ad allenarsi sul campo, deve solamente aumentare i carichi di lavoro per riprendere il passo. Dalla prossima settimana mi auguro di riaverlo a disposizione nel gruppo, anche se non avrà i 90 minuti”. Una risorsa in più per una Roma (attualmente decima con 24 punti) a caccia di un posto in Europa. “L’obiettivo da quando sono arrivato è di giocare partita dopo partita, non voglio prendere in giro i tifosi promettendo più di quel che possiamo fare – spiega Ranieri -. Prometto lavoro e sacrificio, dobbiamo dare alla Roma un’identità sicura e pratica. Lotteremo su tutti i fronti, se gli altri saranno più bravi e furbi di noi lo ammetteremo. Lo sport è bellissimo per questo, ci stiamo attrezzando per poter essere competitivi. Vogliamo rendere orgogliosi i nostri tifosi”. Che però non potranno accompagnare la squadra a Udine il prossimo 26 gennaio, alla luce del divieto di trasferta per i residenti nel Lazio: “Cercheremo di fare qualcosa, mi dispiace perchè giochiamo per i tifosi e il tifo è la cosa più bella. Mi auguro che si possa correre ai ripari. La società farà i passi che riterrà opportuni”, assicura Ranieri.

