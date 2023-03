Rap, oltre 18mila domande per soli 306 posti da netturbino

Uno su 60 ce la farà. Caruso: "Contribuiamo a far diminuire la disoccupazione"

2' DI LETTURA

PALERMO – Sono 18.517 le domande arrivate alla Rap per il concorso che prevede l’assunzione di 306 operai, quindi, eseguendo un rapido calcolo viene da sé che uno su 60 ce la farà ad essere assunto. Le assunzioni serviranno per mettere, almeno in parte, fine alla cronica carenza di personale all’interno dell’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti a Palermo.

Chi ha presentato domanda

Di queste oltre 18mila domande di partecipazione al bando l’81% sono state presentate da uomini, il 19%, invece, da donne. Tra loro c’è chi ha come titolo di studio la laurea (2%), il diploma (12%) e chi la terza media (86%), naturalmente chi ha la laurea avrà un punteggio maggiore rispetto a chi ha il diploma o la terza media. Il punteggio sarà più alto anche per chi avrà un’età minore rispetto a chi magari sarà più in là con l’età, questo perché sarà impiegabile per più anni all’interno dell’azienda. Le fasce di età di chi parteciperà al concorso: il 30% ha meno di trent’anni, il 34% fra i 30 e i 39 anni, il 25% dai 40 ai 49 anni, il 10% sono ultracinquantenni.

Il concorso era stato bandito a fine dicembre, ma le numerose domande spinsero l’azienda ad allungare di un mese la possibilità di partecipare. Adesso sarà necessario stilare una prima graduatoria di merito e se dovesse esserci parità di titoli, età e numero di figli a carico sarà considerata la data di presentazione della domanda. Subito dopo ne sarà redatta una intermedia formata dai primi 3.000 concorrenti i quali parteciperanno a una prova scritta con 50 domande a risposta multipla al termine della quale sarà compilata la graduatoria definitiva di merito. Successivamente verranno nominati i 306 vincitori del concorso. Altri 700 candidati rimarranno nella lista dei mille con la possibilità di essere assunti nei mesi successivi in caso di ulteriore necessità. Chi sarà assunto sarà inquadrato con la categoria J, il livello più basso, e avrà il compito di spazzare le strade e raccogliere i rifiuti. Lo stipendio sarà di circa 1.200 euro lordi al mese, con quattordicesima inclusa.

Caruso: “Nel nostro piccolo, con le assunzioni, diamo un contributo per diminuire la disoccupazione”

“L’azienda Rap è ben lieta di partecipare, attraverso queste assunzioni, a quella che è la riduzione del mostruoso indice di disoccupazione che, purtroppo, ci attanaglia sempre di più – ha dichiarato Girolamo Caruso amministratore unico di Rap -. Avere ottenuto un tale numero di domande fa capire che, evidentemente, il problema dell’occupazione a Palermo è una cosa enormemente seria. Noi – ha concluso Girolamo Caruso – nel nostro piccolo stiamo dando il nostro contributo“.