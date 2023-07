Rap, Todaro: “Spenti tutti i focolai a Bellolampo”

“Abbiamo richiesto di poter utilizzare, seppure in via momentanea, l'ex area Unieco per poter accogliere i rifiuti provenienti dalla città“

PALERMO – “Sono stati spenti tutti i focolai nella discarica di Bellolampo e oggi non ci sono stati principi d’incendio”. Lo dice Giuseppe Todaro, presidente della Rap, l’azienda controllata dal Comune di Palermo che gestisce la raccolta dell’immondizia in città e il suo smaltimento in discarica.

“Continuiamo, in raccordo con i vigili del fuoco, a mettere materiale nella quarta vasca così come stabilito nel vertice effettuato ieri in prefettura – prosegue Todaro – abbiamo richiesto di poter utilizzare, seppure in via momentanea, l’ex area Unieco per poter accogliere i rifiuti provenienti dalla città. La situazione è in fase di normalizzazione anche per quanto riguarda la raccolta dell’immondizia”.

Per potenziare gli interventi, che non si fermano nemmeno di notte, la Rap ha impiegato anche mezzi cingolati dell’Ente sviluppo agricolo e del Genio militare.