Il colpo in un centro scommesse della città alle porte di Catania

MISTERBIANCO (CATANIA) – Con cappuccio calzato e scaldacollo sollevato fino al naso, ha fatto irruzione in un centro scommesse, dicendo di essere armato e cercando di farsi aprire la cassforte. Alla fine ha arraffato il contenuto della cassa, un bottino di poche centinaia di euro, 540 per l’esattezza, ed è fuggito.

È accaduto ieri alle 16. Adesso i carabinieri della tenenza di Misterbianco hanno arrestato un 58enne, con l’accusa di rapina aggravata. Un’indagine lampo. Giunti sul posto, i carabinieri, dopo aver verificato che la cassiera stesse bene, hanno dato il via alle ricerche.

L’individuazione del sospetto

Immediatmente è stato attivato il protocollo che si usa in questi casi, per dare la caccia al rapinatore in fuga. E le ricerche sono state premiate quasi subito. Il rapinatore è stato individuato mentre faceva l’autostop nella periferia della città.

Evidentemente voleva allontanarsi il pià possibile. Ma i carabinieri lo hanno bloccato e perquisito. Aveva i soldi in tasca. Così è scattata la cattura. L’uomo, che corrispondeva alla descrizione, è stato posto i carcere a Piazza Lanza. L’arresto è già stato convalidato.