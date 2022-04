Rapina a mano armata in un tabaccaio, due arresti

I due malviventi, un uomo e una donna, sono fuggiti a bordo di un'auto

CATANIA – Hanno assaltato una tabaccheria a Catania: per questo la Polizia ha arrestato una coppia di rapinatori, 45 anni lui e 43 lei, è stata arrestata dalla Polizia con l’accusa di rapina aggravata.

L’intervento e la ricerca

I fatti risalgono a tre giorni fa, quando la Squadra mobile è intervenuta in una tabaccheria in cui era appena avvenuta la rapina. Secondo la segnalazione, i rapinatori erano una donna, che ha finto di essere una cliente per compiere un sopralluogo, e una donna, che è entrato con il volto coperto e una pistola, che poi si è scoperto essere una pistola giocattolo.

I due rapinatori sono fuggiti su un’auto intestata a un pregiudicato, C.G., che è stata ritrovata dai poliziotti poco dopo, proprio mentre la donna e l’uomo stavano per raggiungere la propria casa. Durante il controllo i poliziotti hanno notato che la donna, G.G., aveva addosso gli stessi vestiti utilizzati durante la rapina e la refurtiva, mentre i vestiti dell’uomo e la pistola, che si è scoperto essere un giocattolo, erano rimasti nell’auto.

In seguito i poliziotti hanno preso visione dei sistemi di videosorveglianza della tabaccheria, per chiarire la dinamica della rapina. I due sono stati arrestati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.