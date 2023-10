Rapina da 4 mila euro, fuga e un arresto: ora è caccia ai tre complici

Irruzione in tarda serata in un bar

2' DI LETTURA

CATANIA – Arresto in flagranza per un catanese di 47 anni: l’accusa per l’uomo è di rapina aggravata in concorso. Ad entrare in azione, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Paternò, con la collaborazione dei colleghi della Stazione di Belpasso.

I fatti

Nella tarda serata di ieri, intorno alle 22.30, da un bar con annessa sala giochi nella frazione Piano Tavola di Belpasso è partita la segnalazione di una rapina perpetrata da quattro individui col volto coperto.

L’equipaggio del Nucleo Radiomobile è subito intervenuto ma i malviventi, come riferito ai militari dal titolare dell’esercizio commerciale, si erano appena dileguati a bordo di uno scooter e di una Fiat Panda.

Tuttavia, durante la concitazione della fuga, a causa dell’elevata velocità, il conducente del motociclo ha perso il controllo del mezzo rovinando sull’asfalto insieme al suo passeggero che, feritosi nella caduta, non è riuscito a scappare mentre il guidatore ha preferito far perdere le proprie tracce a piedi.

I militari quindi, a riscontro di quanto loro riferito dalle vittime della rapina, hanno effettivamente constatato che a circa 200 metri dall’esercizio commerciale preso di mira dai malviventi, era riverso in terra il 47enne, ancora con il volto parzialmente travisato da uno scaldacollo e da un casco da motocilista, tra l’altro dolorante e sanguinante dalla fronte.

Dopo aver fatto intervenire il personale del 118, quest’ultimo è stato soccorso e trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale San Marco di Catania, dove i medici gli hanno diagnosticato delle lesioni lievi. I militari hanno poi effettuato una ricostruzione completa della dinamica dei fatti, sia attraverso i racconti dei dipendenti presenti nel bar al momento della rapina, che attraverso la visione dei filmati dei sistemi di videosorveglianza presenti sul posto.

Caccia ai tre

Il gruppo criminale si è quindi impadronito dell’intera somma custodita all’interno della cassa, ammontante a circa 4 mila euro, nonché di vari blocchetti di biglietti “gratta e vinci” e varie stecche di sigarette. Si sono dati alla fuga appena dopo aver compreso che il titolare, barricatosi in un magazzino con una dipendente, era riuscito ad allertare i carabinieri con il proprio telefono cellulare.

Gli investigatori sono alla ricerca degli altri tre partecipanti alla rapina.