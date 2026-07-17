Rapina in banca a Bagheria, in carcere due uomini del commando

Il colpo fu messo a segno ad agosto del 2025

BAGHERIA (PALERMO) – I carabinieri di Bagheria hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Termini Imerese Erina Cirincione, nei confronti di due palermitani di 64 anni e 55 anni, accusati di avere preso parte, insieme ad altri quattro complici, alla rapina della filiale Credem di Bagheria il 28 agosto del 2025.

Il colpo in banca

In sei, a volto coperto, erano entrati in banca e avevano portato via 6 mila e otto cento euro in contanti prendendoli dalle casseforti.

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I rapinatori avevano bloccato tutti i presenti e avevano picchiato un cliente che aveva tentato di reagire fuggendo poi a bordo di una Lancia Y rubata.

Tra il 2025 e il 2026 erano stati arrestati i primi quattro componenti del commando. Adesso grazie alle indagini e alle intercettazioni ambientali e telefoniche e l’analisi di alcuni cellulari sequestrati i carabinieri, coordinati dalla procura diretta da Angelo Vittorio Cavallo, hanno identificato gli ultimi due rapinatori. La banda avrebbe messo a segno altri colpi simili in altre zone in Italia e anche in una gioielleria a Bagheria.