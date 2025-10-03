 Rapina in banca a Bagheria, tre arresti
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Ad agosto rapinarono una banca di Bagheria, arrestati in tre

Stavano progettando un altro colpo
NEL PALERMITANO
di
1 min di lettura

BAGHERIA (PALERMO) – I carabinieri di Bagheria, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese, a carico di tre persone, un bagherese e due palermitani, tra i 42 e i 56 anni, ritenuti essere i responsabili della rapina consumata il 28 agosto scorso presso la filiale Credem di Bagheria, via Città di Palermo. 

Le indagini hanno permesso di individuare e ricostruire gli spostamenti dei malviventi che, la mattina del 28 agosto, hanno fatto irruzione con il volto coperto da maschere in silicone nella filiale Credem di Bagheria e, dopo aver minacciato i dipendenti e gli utenti presenti, si sono fatti consegnare 6mila e 500 euro, per poi darsi alla fuga a bordo di una utilitaria rubata poche ore prima a Palermo. 

Le indagini hanno consentito di bloccare il tentativo di una rapina ai danni di una gioielleria sempre a Bagheria.

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI