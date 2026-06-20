 Rapina in un centro scommesse, tre arresti a Palermo
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Un uomo in carcere e due ai domiciliari su disposizione dell'autorità giudiziaria
CRONACA
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1 min di lettura

PALERMO – Agenti della Squadra mobile di Palermo, su delega della Procura, hanno eseguito un provvedimento cautelare nei confronti di tre uomini accusati di una rapina aggravata commessa il 1 giugno 2025 in un centro scommesse. Le accuse contestate sono, a vario titolo, di rapina aggravata, lesioni personali e ricettazione di veicoli.

Le misure cautelari

Il provvedimento dispone una misura cautelare in carcere e due agli arresti domiciliari. In carcere è stato condotto un uomo di 54 anni, mentre ai domiciliari sono stati posti un 24enne e un 52enne.

L’indagine

L’operazione è stata eseguita dalla Squadra mobile di Palermo su delega della Procura della Repubblica. Gli arrestati sono ritenuti coinvolti nella rapina aggravata avvenuta all’interno di un centro scommesse il 1 giugno dello scorso anno.

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